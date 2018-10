Una vera e propria gara di solidarietà è quella che si sta generando in Italia, per salvare la vita al piccoloLa sua triste storia sta ormai facendo il giro del web, da quando il papà Paolo ha lanciato un appello internazionale per trovare uncon il raro antigene di cui Alex è portatore. I tempi stringono, perché il farmaco sperimentale con cui è attualmente in cura pare gli possa garantire sopravvivenza soltanto per altre, poi l'effetto potrebbe scemare.A fare eco alle parole della famiglia Montresor ci ha pensatol'Associazione dei donatori di midollo osseo attiva su tutto il territorio nazionale. Soltanto a Milano, i volontari sono riusciti a raccogliere in pochi giorni più di 500 iscrizioni ai propri registri: si tratta perlopiù di studenti universitari, dal momento che uno dei requisiti di compatibilità è quello di avere un'età compresa fra 18 e 35 anni. "" commentano dall'associazione. Anche Napoli (città originaria di Cristiana, la mamma di Alex) ha voluto fare la sua parte. In poche ore, sono stati più di settanta i giovani che hanno dato la propria disponibilità per mettersi a disposizione del trapianto e provare a salvare la vita al piccolo.