PALERMO - C'è un errore nel piano regolatore di Palermo. Resta da capire se e quante persone ne abbiano approfittato per costruire degli immobili abusivi. Ed è probabilmente anche su questo che sta indagando la Procura della Repubblica. Nei giorni scorsi Liveisicilia ha raccontato dell'esistenza di più inchieste che scuotono la burocrazia comunale. Una riguarda la costruzione di alcune ville sul mare.

Nel 2017 un palermitano chiede il permesso di costruire una villa bifamiliare alla Bandita. Il Comune respinge l'istanza. L'uomo non si rassegna, chiede perché gli sia stato negato qualcosa che ad altri è stato consentito. Qualcuno, infatti, ha già costruito nel 2011. Strano, perché si tratta di un'abitazione che viola il divieto di edificabilità entro 150 metri dalla costa. All'edilizia privata fanno una verifica e scoprono che nel piano regolatore la zona in questione è identificata B1, e cioè edificabile. Come è potuto succedere?L'articolo 15 stabilisce il divieto di costruire ad eccezione delle zone A e B. Nel 1991 la Regione fa una nuova norma che doveva spazzare via i dubbi. Non è così visto che nascono molti contenziosi. Nel 2001 ci pensa il Cga a mettere le cose in chiaro: le eccezioni sono limitate alle zone che già nel 1976 erano qualificate come A e B. Nessuna deroga per il futuro., ad esempio alla Bandita e ad Acqua dei Corsari, e ci si dimentica di specificare che resta in vigore il 1976 come limite temporale massimo per le eccezioni alla inedificabilità assoluta.E' questa la domanda a cui cerca di rispondere il Comune che nel 2017 ha segnalato in Procura di avere scoperto, grazie al cittadino che voleva edificare la bifamiliare alla Bandita, che qualcuno ha costruito abusivamente. L'amministrazione ha avviato un monitoraggio di cui non si conoscono ancora i risultati. Nel frattempo è partita anche l'inchiesta della Procura. Le nuove case abusive costruite negli ultimi anni nelle nuove zone B si conterebbero sulle dita di una mano.e condonati nel 2003, dopo essere stati costruiti sfruttando l'errore del Prg del 2002. E qui potrebbe esserci stata una manina amica a sistemare le cose e a sanare qualche villa sulla costa.