Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 25 ottobre, in Sicilia.1) PALERMO - Ars, sala Piersanti Mattarella, ore 09:00 Conclusione della conferenza internazionale di Aescoomed su "I migranti e le opportunità nel mondo del lavoro". Presenti il presidente della Regione, Musumeci, il sindaco di Palermo, Orlando, i vertici dell'associazione, di Femca Cisl, Flaei Cisl e Kemal Özkan, segretario del sindacato mondiale dell'Industria con oltre 50 milioni di lavoratori.2) MELILLI (SR) - Hs hotel Siracusa, Contrada spalla, ore 09:30 III congresso regionale della Filctem Cgil, federazione dei lavoratori della chimica, dell'energia, del tessile. Partecipano, tra gli altri, il segretario generale nazionale della Filctem Emilio Miceli e Monica Genovese, della segreteria della Cgil Sicilia.3) PALERMO - Federfarma Palermo-Utifarma, ore 10:00 Presentazione del progetto di Telecardiologia h24 che prende il via in provincia nelle farmacie rurali dei 58 fra comuni montani e minori, nell'isola di Ustica e nei centri con meno di 5mila abitanti, con l'obiettivo di fare prevenzione utile all'individuazione precoce delle patologie cardiache.4) PALERMO - Dipartimento di Giurisprudenza, Aula Magna, via Maqueda 172, ore 10:00 Il mondo delle imprese femminili italiane che fanno cultura, sarà al centro dell'edizione TDlab 2018, appuntamento annuale di Terziario Donna Confcommercio. Partecipano, tra gli altri, il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, Patrizia Di Dio, la presidente nazionale Terziario Donna Confcommercio-Imprese per l'Italia, il rettore Fabrizio Micari e l'imprenditore e stilista Brunello Cucinelli.5) PALERMO - Centro Biotos, via XII Gennaio, ore 10:00 Nell'ambito del Festival delle filosofia, masterclass di Andrea Li Moli, 'Vite Ibride - Introduzione alla filosofia globale'. Alle 16 conferenza di Alessandro del Lago su 'Il popolo esiste?'.6) PALERMO - Orto Botanico, via Lincoln 2, ore 10:00 XVII edizione di "Zagara d'Autunno", mostra mercato dedicata al florovivaismo.7) TAORMINA (ME) - Palazzo Duchi di Santo Stefano, ore 10:00 Intesa Sanpaolo presenta uno studio sulle principali evidenze del territorio siciliano. Si parlerà, tra l'altro, delle positive ricadute economiche nelle località grazie alla presenza di chef stellati.8) PALERMO - Istituto Gonzaga, Auditorium, ore 10:30 Seminario dal titolo "Convertitevi! Un peculiare discorso ecclesiale sulle mafie", organizzato dall'Università e dal Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza. Partecipano, tra gli altri, l'Arcivescovo di Monreale Mons. Michele Pennisi, l'Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice e il Comandante regionale della Guardia di Finanza Gen. D. Ignazio Gibilaro.9) CATANIA - Hotel Mercure Excelsior, ore 11:00 Conferenza stampa del segretario nazionale del Movimento nazionale per sovranità Gianni Alemanno.10) PALERMO - Palazzo Belmonte Riso, ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della mostra "Foresta urbana", a cura di Paolo Falcone, che sarà inaugurata alle 18.30 nell'ambito di Palermo Capitale italiana della cultura.11) PALERMO - Archivio Storico comunale, ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione di "Mediterranea - La via di terra a Palermo". Partecipano il sindaco Leoluca Orlando, il direttore dell'Espresso Marco Damilano, la responsabile di Mediterranea - La via di terra Palermo Evelina Santangelo, Alessandra Sciurba per Mediterranea Saving Humans, Mariangela di Gangi per l'Associazione Zen Insieme12) CATANIA - Mercure Excelsior Hotel, ore 15:30 Convegno dal titolo "La Sicilia ponte sul Mediterraneo tra Europa e Stati Arabi: un modello di sviluppo possibile", organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Assessorato regionale al Turismo, Comune, Sac e Camera di Cooperazione italo-araba. Partecipa, tra gli altri, l'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo.13) SCIACCA (AG) - Tribunale, sala delle adunanze, ore 16:00 Convegno dal titolo "La confisca senza condanna nel quadro dei principi costituzionali e della Cedu", organizzato dall'Osservatorio Misure di Prevenzione.14) SIRACUSA - Palazzo Vermexio, Salone Borsellino, ore 16:30 Terza edizione de 'L'Ordine incontra la città'. Convegno dell'ordine dei Medici aperto al pubblico dal titolo "Donna, Salute e Prevenzione".15) PALERMO - Villa Niscemi, Piazza dei Quartieri 2, ore 17:00 Presentazione del volume "La cucina dei Monsù nel Regno delle Due Sicilie".16) MEZZOJUSO (PA), ore 17:00 "Sagra della Castagna". Degustazioni, escursioni, eventi e spettacoli con Matranga e Minafò e il concerto dei Tinturia con Lello Analfino. Fino al 28.17) CANICATTINI BAGNI (SR) - Palazzo Municipale, ore 17:30 Cerimonia di apertura dell'XI Anno Accademico dell'Università della Terza Età.18) PALERMO - Libreria Paoline Via Notarbartolo 19 G, ore 18:00 Le Librerie Paoline di Palermo, organizzano la presentazione del Dvd "Il figlio sospeso" del regista Egidio Termine.19) GAGLIANO CASTELFERRATO (EN) - Palazzo Comunale, ore 18:00 Presentazione dell'evento "Fi Land Feast", competizione gastronomica tra Grecia, Tunisia e Sicilia con protagonista il ficodindia, in programma il 27 e 28 ottobre.20) TRAPANI - Chiesa di San Pietro, ore 21:00 Concerto per organo di Gabriele Pezone nell'ambito della Prima Rassegna Organistica "Francesco La Grassa". (ANSA).