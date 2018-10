Il sindaco ha quindi puntato tutto su Michele Cimino che, tra i suoi compiti, ha anche quello di arrivare a un accordo con la Regione per il finanziamento del tram. Dopo una prima interlocuzione con il governo, adesso è la volta di Palazzo dei Normanni.

da tempo bussa alle porte dell’Assemblea regionale siciliana per ottenere fondi ad hoc per sostenere il tram: un contributo chilometrico che, ad oggi, nell’Isola viene riconosciuto soltanto per i mezzi su gomma.di euro l’anno, ma il contratto col Comune non copre la spesa. Una situazione che ha messo in difficoltà Amat, alle prese anche con la grana dei disallineamenti e dei quasi 30 milioni che Palazzo delle Aquile vorrebbe indietro per i chilometri mai percorsi negli anni scorsi.e quello alle Infrastrutture Marco Falcone con all’ordine del giorno proprio il finanziamento del trasporto pubblico locale. “È bene che l’Assemblea regionale si faccia interprete dell’opportunità di valorizzare le linee tranviarie – spiega Cimino - Messina e Palermo sono state quelle che con maggiore sensibilità hanno attivato un percorso della mobilità eco-sostenibile e le grandi città, Milano in testa, sono esempi da seguire: lì il tram riesce ad abbracciare l’intera agglomerato urbano rendendo un tutt’uno periferia e centro. Sono certo che il Governo Regionale e l’Assemblea avranno la sensibilità di partecipare a questa azione di riconversione e sviluppo”.