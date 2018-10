quattro biciclette sono state trafugate dalla rastrelliera all'interno dell'Università di Palermo, come segnala un nostro lettore, e altre quattro da quella di via Archirafi. Alcuni dei mezzi sono stati poi ritrovati nel quartiere Santa Rosalia, uno in via Marchese di Villabianca e tre gettati in acqua al Foro Italico. Danneggiamenti anche agli impianti. "Abbiamo sporto immediatamente denuncia e invitiamo i cittadini a denunciare chi distrugge i mezzi pubblici, quindi di tutti", dice il numero uno di Amat Michele Cimino.