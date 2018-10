PALERMO - Indagini in corso sulla morte di una donna di 30 anni, Carmela Megna, avvenuta stamani a Palermo dopo due interventi chirurgici ai reni, il primo effettuato nell'ospedale Civico di Palermo, il secondo nella clinica Villa Serena, dove è giunta in condizioni gravi e poi deceduta. Gli agenti di polizia sono intervenuti per raccogliere la denuncia dei familiari.

"La donna è stata operata lo scorso 6 ottobre per un intervento ai reni per rimuovere una cisti. L'intervento è stato eseguito con successo e poi la paziente è stata dimessa l'11 ottobre", dice Gaetano Monte, direttore sanitario di Villa Serena. "Dopo alcuni giorni la donna chiama il chirurgo che l'ha operata. Aveva la febbre. Il medico la ospedalizza per tenerla sotto controllo. Questa mattina - aggiunge Monte - è morta improvvisamente. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarla. Ma quanto successo è stato imponderabile. Guardi le assicuro che abbiamo fatto di tutto per curare la donna". Gli agenti di polizia hanno sequestrato le cartelle mediche e la Procura ha disposto l'autopsia. (ANSA).