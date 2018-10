questo è il bigliettino da visita che i militanti di estrema destra hanno riservato questa mattina agli abitanti di Villa Tasca in Quarta circoscrizione, che hanno visto le proprie abitazioni imbrattate e deturpate". Lo dice Silvio Moncada, presidente della Quarta circoscrizione di Palermo. "Proprio oggi pomeriggio, in via Altofonte, è prevista l'inaugurazione della nuova sede di Audaces, realtà di estrema destra, con tanto di interventi dei parlamentari Vincenzo Figuccia e Carolina Varchi, di giornalisti e sindacalisti Ugl - dice ancora Moncada - Sono certo che i parlamentari e gli esponenti invitati all'inaugurazione prenderanno le distanze da questo deprecabile atto vandalico, condannando il gesto e disertando l'Inaugurazione della sede".