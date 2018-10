Tragedia in provincia di Palermo, un uomo ha perso la vita nelle campagne di Polizzi Generosa, aveva 53 anni. L'uomo è stato trovato senza vita in contrada Venera, nel terreno in cui stava lavorando sul suo trattore.in base ad una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Petralia Sottana, si sarebbe improvvisamente ribaltato, facendo sbalzare il 53enne e schiacciandolo col proprio peso., sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'elisoccorso, ma nonostante i tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate si sono infatti rivelate fatali.sono in corso i rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente, è atteso il medico legale che effettuerà una prima ispezione cadaverica per stabilire con precisione le cause del decesso.