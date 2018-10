PALERMO - "Con il nostro contributo tematico daremo una mano al Partito Democratico a riannodare i fili con quei pezzi di società che ci hanno mollato alle elezioni del 4 marzo. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per battere le forze nazionalpopuliste che in questo momento governano il Paese". Così Antonio Rubino durante il suo intervento ad Agorà la convention dei PartigianiDem in corso al Teatro Santa Cecilia. "Il congresso del Pd sarà un momento per rimetterlo in pista e per scrivere un nuovo vocabolario di valori e idee per il nostro partito. - ha aggiunto - Serve una nuova classe dirigente capace di restituire entusiasmo alla nostra collettività e ai nostri elettori che chiedono unità ma non unanimismo di facciata: o il Pd sarà in grado di trovare le ragioni dello stare insieme dentro queste direttrici e con il contributo di tutti o, per quanto ci riguarda, ci metteremo la faccia in prima persona. Per noi il destino del soggetto collettivo è più importante di quello dei singoli". (ANSA).