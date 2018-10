Omicidio nella tarda serata di ieri alle porte di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 quando un uomo ha contattato il 112 dicendo di aver sparato alla sua ex in zona Pavona, alle porte di Roma. Giunti sul posto, in via Ardeatina al chilometro 21 la polizia ha trovato il cadavere della ragazza, una romena di 23 anni, e fermato poco distante il connazionale di 36 anni. Sequestrata la pistola. Sulla vicenda indaga la polizia. (Ansa)