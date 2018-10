Ha fatto tappa a Carini, nel Palermitano, l'edizione itinerante di "Sicilia Safety and Work", l'evento organizzato da Confartigianato in tema di tutela della vita e della salute dei lavoratori, in partnership con Edilcassa Sicilia, Anaepa, Feneal-Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e Studio Imprese.con la presenza del sindaco, Giuseppe Monteleone e i vertici di Confartigianato Sicilia. Coordinatore e moderatore, il segretario Anaepa, Salvatore Piscitello.della tecnologia a supporto della gestione della sicurezza e delle opportunità a sostegno delle imprese nel settore delle Costruzioni. A concludere l'evento, la tavola rotonda con i componenti del protocollo d'intesa, insieme per un territorio più sano e regolare.