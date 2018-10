Allerta della Protezione civile per un'ondata di maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che domani raggiungerà l'apice. Allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli, dove già questa mattina si registrano dissesti idrogeologici e segnalazioni di alberi caduti. In Veneto, piogge a tratti intense soprattutto nelle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale, ma finora senza conseguenze gravi per il territorio.Acqua alta a 115 centimetri a Venezia, deviato il percorso della Venicemarathon. Pioggia anche in Lombardia, neve in Valtellina. Allerta arancione a Genova, ma al momento nessuna criticità.