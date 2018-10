Un nuovo ingresso nella giunta comunale a Contessa Entellina (Pa): il sindaco Leonardo Spera ha nominato Luigi Verardo assessore con delega all’Agricoltura, pianificazione urbana e territoriale, borghi, viabilità e lavori pubblici."Ho la responsabilità di impegnarmi in prima linea nell’amministrazione di un 'piccolo centro' dell'area interna dei Monti Sicani - dice Verardo - che però ha le carte in regola per porsi come punto di riferimento per lo sviluppo di un territorio dalle grandi potenzialità. Affronto questo nuovo incarico con tutta la mia passione per la buona politica e l’amore che ho per la mia città”.Verardo, 23 anni, studente di Scienze e Tecnologie all’Università di Palermo, è stato fino ad ora capogruppo di “Contessasipuò” al Consiglio comunale: subentra in giunta a Josella Cuccia, al suo posto in Consiglio entra Pietro Stranci.