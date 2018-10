"Da medico dico a tutti i giovani di non aspettare troppo per diventare genitori, però da politico dico anche che dobbiamo sostenere questo desiderio con misure concrete, e questo Governo concretamente fornirà risposte a chi oggi è più in difficoltà". Lo afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo, che "a pochi giorni dal parto" affida le sue "riflessioni, che forse tutte le donne nella mia condizione si trovano ad affrontare" al quotidiano La Sicilia di Catania."Dobbiamo poi, e qui lo dico da ministro - aggiunge Giulia Grillo - dare serenità alle donne che diventano madri a tutte le età, aiutandole nel percorso ostetrico-ginecologico, assicurando il sostegno in gravidanza e la sicurezza nel parto. Negli ultimi anni le statistiche ci dicono che l'Italia ha raggiunto un livello di eccellenza nell'ambito della salute materno-infantile e questo perché i percorsi terapeutici sono condivisi a livello internazionale e le linee guida salvaguardano in maniera ottimale la salute di mamma e bambino. Su questo non si torna indietro, la tutela di chi mette al mondo un figlio e del bimbo stesso sono la priorità assoluta, così come il diritto di ogni futuro genitore di sentirsi accolto e assistito in maniera ottimale in ogni angolo del Paese. Non vogliamo - sottolinea il ministro - più cittadini di serie A e cittadini di serie B. Chi si affida al servizio sanitario nazionale deve avere fiducia e dove ci sono criticità, noi politici abbiamo il dovere dell' ascolto per trovare soluzioni efficaci. Nessuno ha la bacchetta magica, ma bisogna lavorare con i territori, con le Regioni per riuscirci".(ANSA)