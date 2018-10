mentre era in viaggio da Palermo a Livorno. Non vi sono feriti. Il rogo è divampato verso le 3.30, circa 3 ore dopo la partenza. Gli uomini a bordo hanno circoscritto l'incendio e poi il comandante della nave ha cambiato rotta per tornare nel porto di Palermo.I passeggeri a bordo della Cruise Ausonia della Grimaldi stanno bene e questa mattina hanno fatto colazione.che sta funzionando. La nave deve andare a una velocità di 40 miglia. Vista la velocità dovrebbe arrivare nel porto di Palermo tra cinque o sei ore. A causa del vento di scirocco le condizioni del mare rendono ancora più complicato il rientro. Ancora non si conoscono le cause dell'incendio che saranno al centro di un'inchiesta della Capitaneria di Porto che scatterà non appena il traghetto attraccherà al porto del capoluogo siciliano.''Alle ore 00.30 la nave Cruise Ausonia della Grimaldi ha mollato gli ormeggi in direzione di Livorno. Alle ore 3, a circa 15 miglia a nord-ovest dall'isola di Ustica, il comando di bordo lanciava l'allarme per un principio di incendio che interessava il collettore di scarico di uno dei due motori principali. Attivate immediatamente le procedure di lotta all'incendio, l'evento è stato prontamente controllato, lasciando tuttavia la nave con un solo motore principale. Il comandante - continua la nota - valutata la situazione, ha deciso di invertire la rotta per fare rientro nel porto di Palermo. La Capitaneria di porto di Palermo ha immediatamente dirottato la Motonave Majestic, all'atto dell'incidente in navigazione a sud di Ustica, per assistenza al traghetto, e ha attivato i soccorsi, inviando le proprie motovedette, CP876 e CP2201, un mezzo dei vigili del fuoco, VFR17, allertando la CP401 di Palermo, e la CP303 di Trapani. È stato inoltre richiesto l'intervento di un rimorchiatore portuale in assistenza''.