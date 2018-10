Quando Saro andava da Massimo Giletti e insieme – canto e controcanto – tratteggiavano il profilo di una Sicilia irredenta, forse irredimibile, che lui, solo lui - Saro, what else? - stava provando a riportare sulla via dei buoni propositi. Rappresentazioni scintillanti furono.

E le litanie di certa antimafia da ritornello. E le lacrimucce esibite in qualche occasione di pathos. E le irruzioni nell'ovunque televisivo, con la fantasticheria delle cifre, con la lavagna dei buoni e dei cattivi. E quanto altro si potrebbe enumerare...

Pittoresco, sì. Non indossava la maschera del protervo. A certe laide frecciate non ha mai replicato con volgarità. A certe necessarie critiche non ha mai opposto l'acrimonia di chi si vendica. E' stato, tutto sommato, un presidente 'sportivo', mentre, alla fiera della politica siciliana, assai più munite di denti sono le belve veramente feroci.