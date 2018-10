Quattro persone sono morte la notte scorsa per una frana durante l'esecuzione di alcuni lavori per collegare alla rete fognaria la villa dell'imprenditore Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell'omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese. L'uomo è fra le vittime, insieme con tre operai.L'incidente è avvenuto all'interno della tenuta di Marrelli, in località Sant'Andrea nel comune di Isola Capo Rizzuto. I quattro sono stati letteralmente inghiottiti dalla terra che è franata sotto i loro piedi.Per la Protezione civile la frana è stata la conseguenza di "un incauto sbancamento".