Proprio ieri aveva postato tre foto sul suo profilo Facebook, dove è ritratto a Giacarta nella sua tenuta da ciclista, con questa didascalia: "... like an history, I could change my life, but not my passion!".

Ha un volto e un'identità il giovane italiano morto nell'incidente aereo in Indonesia. Si tratta di Andrea Manfredi, 26 anni, di Massa. La sua passione era il ciclismo, che aveva praticato anche agonisticamente. Il volo sui cui Andrea ha trovato la morte era decollato proprio da Giacarta ed era diretto a Pangkal Pinang, una città nell'isola di Bangka, al largo di Sumatra. L'allarme poco dopo il decollo e subito prima di sparire dai radar.Nel 2013 Andrea ha gareggiato con la Ceramica Flaminia mentre nel biennio seguente ha militato tra i professionisti con la Bardiani CSF, prima di creare l'azienda Sportek.Sui suoi profili social gli amici, i familiari e i colleghi stanno scrivendo messaggi di cordoglio.