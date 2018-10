Secondo il difensore, invece, ha detto “soldi”. Tra “coca” a “soldi” c'è una differenza abissale ed è quella che passa dalla necessità di tenere in carcere un indagato all'esigenza di doverla scarcerare.ha lasciato gli arresti domiciliari dove si trovava ristretta dallo scorso maggio. Era una delle undici persone raggiunge da un'ordinanza di custodia cautelare nel corso di un blitz della polizia.per arrivare a domicilio dei clienti di tutta la città. Ascoltando la conversazione incriminata gli investigatori trascrissero che Eduardo Premuda aveva citofonato a Ornella Leto ("io Aldo, hai coca?"), la quale, mentre era in contatto telefonico con Giuseppa La Cara, gli rispondeva di non poter in quel momento soddisfare la sua richiesta perché il marito dormiva. Ed ancora: non era facile recuperare la droga ("no ho tutte cose là sopra".ha nominato un perito secondo cui “Premuda non pronuncia la parola coca ma piuttosto la parola soldi" .del Riesame presieduto da Emilio Alparone che scrive: “Il riferimento ai soldi peraltro non contrasta con il contenuto seguente della conversazione, laddove subito dopo i due fanno riferimento, in entrambe le versioni, ai picciuli... invero il riferimento ai soldi è troppo generico per interferire una provenienza del denaro dal traffico di droga a cui sono dediti il Premuda e la Leto, e quindi il ruolo di custode della Leto del profitto dell'attività di spaccio”. Da qui la scarcerazione.