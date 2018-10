PALERMO -

Il governatore siciliano Nello Musumeci "non godrà di ulteriori poteri speciali" sull'emergenza rifiuti nell'Isola. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in una intervista rilasciata al quotidiano 'La Sicilia' di Catania. "Provi a risolvere il problema - dice il vicepremier - con quelli di cui già dispone". Nel pomeriggio una nota di Musumeci risponde al vicepremier:

"Voglio rassicurare il ministro Di Maio: non solo non ho alcuna intenzione di chiedere il rinnovo dei cosiddetti poteri speciali per i rifiuti, ma penso addirittura di restituirli prima della scadenza - dice il governatore -. L'ho già anticipato al ministro dell'Ambiente spiegandone anche i motivi: in sette mesi, infatti, nei sei impianti oggetto dell'ordinanza di Protezione civile abbiamo realizzato tutto quello che andava fatto in termini istruttori. Ora la strada è in discesa. Spero, invece, di far trovare al ministro Di Maio, fra un anno, una Sicilia finalmente fuori dall'emergenza rifiuti. Al sindaco Raggi e ai romani auguro la stessa cosa".