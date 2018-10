Infine, altri due giovani sono stati segnalati come consumatori di droga: un 32enne ed un 21enne sono stati trovati in possesso di hashish, poi finito sotto sequestro.

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno concentrato l'attenzione nella zona compresa tra viale del Fante, via Alcide De Gasperi e viale Strasburgo, una vasta area in cui si trovano decine di locali frequentati la notte. In seguito ai controlli, sei automobilisti sono finiti nei guai.il controllo effettuato con l'etilometro ha accertato che entrambi si erano messi alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo e quindi in stato di ebbrezza.un 45enne ed un ventenne, anche loro ubriachi al volante.Decine di automobilisti sono stati sottoposti ai controlli che hanno riguardato anche l'utilizzo del cellulare. "L'attività proseguirà anche nelle prossime settimane", assicurano i carabinieri. Controlli intensificati per prevenire gli incidenti stradali, il quale numero è in escalation sia in città che in provincia.