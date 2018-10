MILANO - Appena uscito dal carcere dopo aver scontato 18 anni per omicidio volontario ha cominciato a perseguitare la fidanzata che, di fronte all'ennesimo episodio, ha chiamato i carabinieri. Ieri, così, l'uomo è stato bloccato dai militari mentre minacciava di appiccare il fuoco alla porta d'ingresso dell'abitazione di lei. Si tratta di Antonio A., di 36 anni, che nel 2003 era stato coinvolto nell'omicidio di un ex pentito, Crocifisso Ferrigno, ucciso nella notte tra il 10 e l'11 ottobre del 2003 a Gela (Caltanissetta). Il pregiudicato era per questo motivo ancora sottoposto alla libertà vigilata con l'obbligo delle presentazione in caserma. L'altra sera, a S.Giuliano Milanese, ha cercato di sfondare la porta della ex 44enne, che secondo quanto da lei riferito ai carabinieri perseguitava da quando era uscito dal carcere, nello scorso aprile (i due hanno avuto un figlio oggi 19enne). Bloccato dai militari sul pianerottolo, è stato arrestato e si trova in carcere in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. (ANSA).