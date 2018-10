Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 29 ottobre, in Sicilia.1) CATANIA - Municipio, sala giunta ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione della Champions Cup di Beach Handball, in programma Lido Le Capannine dall'1 al 4 novembre. Patecipano il sindaco Salvo Pogliese, il presidente nazionale della Figh Pasquale Loria, il responsabile Eventi &Competizioni della Commissione Beach Handball della Federazione Europea Handball Marco Trespidi.2) CATANIA ore 10:00 Conferenza stampa del nuovo CdA dell'Amt sulla situazione della società e le linee programmatiche essenziali per il suo rilancio. Partecipano il presidente Giacomo Bellavia e i componenti Serena Spoto e Agata Parisi.3) CATANIA - Ospedale Garibaldi-Centro ore 10:30 Posa della prima pietra del nuovo edificio di Pronto Soccorso. Partecipano, tra gli altri, il Presidente della Regione Nello Musumeci, il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.4) PALERMO - Circolo della Vela Sicilia a Mondello in via Colapesce 1, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del primo Ocean Racer stampato in 3D che parteciperà alla Minitransat 2019, la regata che attraverserà l'Atlantico portando i partecipanti da La Rochelle alla Martinica.5) PALERMO - Hotel NH Palermo -Foro Italico Umberto I, ore 11:00 Nell'ambito di Beliver, evento rivolto a oltre 50 epatologi siciliani che si svolgerà il 29 e 30 ottobre a Palermo, si terrà un incontro/intervista su &ldquoMeet the expert&rdquo, con Antonio Craxì, professore di gastroenterologia dell'Università di Palermo per fare il punto sull'Epatite C nella regione Sicilia.6) CALTANISSETTA - Palazzo Universitario, corso Vittorio Emanuele 92, ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione del nuovo sito internet del Consorzio Universitario nisseno, dei canali social e dei relativi servizi dedicati agli studenti. Previste le presenze, tra gli altri, del presidente del Consorzio, Giovanni Arnone e del vice-presidente Alberto Milazzo.7) PALERMO - Teatro Biondo, ore 12:00 Conferenza stampa su "Teatro Bastardo, un festival contro il teatro" Giovanni Lo Monaco, direttore del Festival Teatro Bastardo e Roberto Alajmo, direttore del Teatro Biondo Palermo racconteranno in anteprima la quarta edizione del Festival Teatro Bastardo che si terrà a Palermo dal 7 all'11 novembre 2018.8) PALERMO - Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'università, in viale delle Scienze, ore 15:00 Convegno sul tema "'Desertificazione processo inarrestabile? Un futuro per i territori di Sicilia" organizzato dalla deputata regionale M5S Valentina Palmeri.9) PALERMO - Auditorium Rai, ore 18:00 I-design prosegue con un incontro con Luciano Bertoncini, designer italiano, che farà un excursus sulla storia del design italiano dal '68 ad oggi. L'appuntamento è a cura di Gabriella Pantalena.10) CATANIA - Municipio ore 18:30 Seduta di consiglio comunale con all'ordine del giorno l'argomento sull'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e gestione per lo smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene pubblica.(ANSA)