Il ragazzino ha riportato alcune ferite, sia al collo sia al volto, e si trova adesso in prognosi riservata nel reparto di rianimazione pediatrica. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17, a Osimo, comune di 35mila abitanti in provincia di Ancona.In queste ore, i medici dell'ospedale "Salesi" starebbero valutando l'intervento chirurgico. Intanto, gli agenti starebbero lavorando per ricostruire le dinamiche dell'incidente: pare che qualcuno (probabilmente unabbia aperto il fuoco contro un muro e che i piombini, rimbalzando, siano finiti sul piccolo.