Per il territorio di Palermo è indicato un livello di rischio giallo sia idrico sia idrogeologico. Il vento che da ieri soffia sul palermitano è destinato a continuare ed è attesa anche la pioggia anche a carattere di rovescio o temporale".

Nel frattempo, danni si sono nuovamente verificati a Partinico, dove nelle scorse ore aveva già ceduto la copertura di una palazzina in via Garifo. In queste ore le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in via Kennedy per alcune lamiere che rischiano di finire in strada.

Nella giornata di ieri sono inoltre stati cancellati tre voli da e per Lampedusa, mentre due voli sono giunti in ritardo. Stanotte il vento ha continuato a soffiare sia in città che in provincia, provocando la diffusione delle fiamme nella zona tra San Martino e Monreale, dove è stato necessario l'intervento massiccio dei vigili del fuoco e della Forestale.