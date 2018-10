PALERMO - "Nel 2018 risiedono nel comune di Palermo 668.405 abitanti. La popolazione è in calo da almeno un quarto di secolo (i residenti erano oltre 734 mila nel 1990). Dagli anni duemila si assiste inoltre ad un progressivo invecchiamento: l'età media è passata dai 39 anni del 2002 ai 43,3 del 2018, sebbene resti al di sotto di quella media nazionale (45,2 anni)". Il quadro statistico emerge dai dati diffusi dall'Istat "La presenza straniera si è quasi triplicata negli anni duemila raggiungendo a gennaio 2018 - prosegue l'indagine demoscopica - il livello di 25.663 cittadini (il 3,8% dei residenti, è l'8,5% a livello nazionale) con un rapporto di genere abbastanza equilibrato"."Palermo si contraddistingue tra i comuni siciliani per una maggiore presenza multietnica: gli stranieri residenti sono di 127 differenti nazionalità. - si legge ancora Questa specificità è testimoniata tanto dal crogiolo di lingue parlate quanto dalle diverse culture presenti". E ancora: "Il patrimonio artistico della città è molto ricco e si caratterizza per la varietà dei musei e degli spazi espositivi". L'ultimo censimento dei musei condotto dall'Istat nel 2015 "ne conta 25 aperti al pubblico. Tale patrimonio attrae un numero consistente di visitatori: nel 2015 oltre 450 mila persone, un volume di utenti pari a 7 visitatori ogni dieci abitanti".(ANSA)