E' il bilancio delle ultime ore sulle strade della città, dove sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica per effettuare i rilievi. Il primo scontro stamattina in via Cimarosa, all'altezza di via Arrigo Boito.Si è temuto il peggio, invece, per un motociclista coinvolto in un incidente in via dei Nebrodi, all'altezza del civico 48: è stato sbalzato dalla sella dall'impatto con lo sportello di un'auto, aperto improvvisamente da chi aveva poco prima parcheggiato. Sul posto è arrivata un'ambulanza che ha trasportato il ferito a Villa Sofia.n via Notarbartolo, dove per fortuna non si sono registrati feriti. E' invece stata trasportata in ospedale una ragazza di 25 anni che ha perso il controllo del suo scooter in via Pitrè. L'incidente sarebbe stato autonomo.