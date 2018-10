via Monfenera senso unico nel tratto compreso tra via Messineo e piazza Montegrappa.

SANTA MARIA DI GESÙ Dalle 17 alle 17 senso unico nelle vie Brasca (nel tratto compreso tra piazza Maredolce e via Santa Maria di Gesu') e Santa Maria di Gesu' (nel tratto compreso tra via Falsomiele e viale Regione Siciliana). In via Santa Maria di Gesù vigerà il divieto di sosta con rimozione in tutto lo slargo antistante il cimitero; nel tratto tra le vie Falsomiele e Regione Siciliana, senso unico di marcia. E ancora, nel tratto compreso tra il civico 310, ossia l'ingresso del cimitero, e la stradella di accesso al monastero, ci sarà il divieto di sosta con rimozione. In via Brasca, nel tratto compreso tra piazza Maredolce e via Santa Maria di Gesù, senso unico.

CAPPUCCINI Divieto di sosta con rimozione coatta in tutta la piazza.

Sia giovedì 1 che venerdì 2, dalle 17 alle 17, senso unico in direzione di piazza Vergine Maria (per i Rotoli), in direzione via Tricomi (per Sant’Orsola) e in direzione via Brasca e Santa Maria di Gesù (per il cimitero di Santa Maria). In piazza Cappuccini, dove sorge l’omonimo campo santo, divieto di sosta con rimozione coatta.

e ambulanti abusivi. Il comune di Palermo ha emanato un’ordinanza con cui ridisegna la viabilità in occasione della commemorazione dei defunti che, come ogni anno, porterà centinaia di persone a visitare i cimiteri cittadini: una ricorrenza molto sentita, nel capoluogo siciliano, ma di cui approfittano anche posteggiatori abusivi e venditori ambulanti di fiori. La Polizia municipale ha previsto l’impiego di 90 caschi bianchi che si occuperanno non solo di regolare la circolazione, ma anche di pizzicare i “furbetti” con auto civette e agenti in borghese.Partiamo dal cimitero di Santa Maria dei Rotoli, a Vergine Maria. Dalle 7 alle 17 senso unico nelle vie Belmonte, Papa Sergio I, Vergine Maria e Bordonaro; per tornare verso il centro si dovrà percorrere l'Addaura, lungomare Cristoforo Colombo e rientrare da Valdesi. Senso unico anche nel tratto compreso tra le vie Ammiraglio Rizzo e Papa Sergio I. In quest’ultima strada, il senso unico sarà nel tratto fra le vie Cardinale Massaia e Vergine Maria, con divieto di sosta e rimozione coatta tra le vie Belmonte e Cardinale Massaia, sul lato destro in direzione di marcia lato mare. In via Cardinale Massaia senso unico tra piazza Pottino e Papa Sergio I; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati. Su via Vergine Maria sarà istituito il senso unico tra le vie Papa Sergio I e Bordonaro: sosta riservata a massimo tre autobus Amat sul lato destro, cinquanta metri dopo la via Papa Sergio I. In piazza Bordonaro senso unico tra le vie Vergine Maria e Bordonaro; in via Bordonaro invece senso unico tra piazza Bordonaro e piazza Vergine Maria.Per raggiungere il cimitero di Santo Spirito, meglio conosciuto come Sant’Orsola, bisognerà fare attenzione al senso unico che, dalle 7 alle 17, scatterà nelle vie del Vespro e Parlavecchio, in direzione di via Tricomi. In particolare in via del Vespro, tra il prolungamento della via Lodato e la via Parlavecchio, scatterà la chiusura al transito con divieto di sosta ambo i lati e rimozione coatta. I veicoli provenienti da corso Tukory, allo sbocco su via del Vespro, avranno l'obbligo di svoltare a sinistra verso piazza Durante, mentre i veicoli provenienti da piazza Durante dovranno svoltare a destra verso corso Tukory. In piazza Sant’Orsola divieto di transito, così come in via Parlavecchio. Senso unico in via Zancla nel tratto compreso da via Ughetti a via Tricomi, in via Tricomi tra via Parlavecchio e via Ughetti e in via Messineo tra le vie Lazzaro e Monfenera. In