Un grosso ramo si è staccato da un albero in corso Tukory, all'altezza del civico 38 ed ha colpito un passante.Altri rami hanno ceduto in via Ernesto Basile, nei pressi della cittadella universitaria, dove già nei giorni scorsi era crollato un albero in strada. Stessa situazione in viale Michelangelo. Pezzi di tronco che pesano anche 4 o 5 chili si sono staccati in via delle Magnolie.La strada è percorsa da tanti genitori e bambini che vengono dalle scuole dei dintorni. ''Due anni fa - dice un residente - abbiamo potato gli alberi ma i tecnici del Comune ponevano delle limitazioni. Ogni anno si ripete questa pioggia pericolosa di pezzi di legno. Finchè non ci scappa il morto tutti si girano dall'altra parte''impegnati in altri altri interventi, da Pallavicino a via Lanza di Scalea per cartelloni pubblicitari divelti.