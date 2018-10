PALERMO - Un incendio divampato tra Monreale e San Martino delle Scale impegna dalla notte scorsa i vigili del fuoco e gli uomini della forestale. Le fiamme sono divampate in contrada Valle Corta, nelle vicinanze della strada statale 186, tra il cimitero comunale e contrada Lenzitte. In poco tempo, sospinto dalla raffiche di scirocco, il fronte del rogo ha investito diversi ettari di bosco e macchia mediterranea raggiungendo il bosco di Casaboli.Il vento ha reso difficile le operazioni delle squadre di soccorso che sono intervenute con le autobotti. Per diverse ore l'incendio, ha minacciato le villette lungo via Regione Siciliana nella zona di San Martino della Scale, nelle vicinanze della Forneria Messina. Le squadre di pompieri e forestali sono ancora al lavoro. Distrutti diversi ettari di bosco.(ANSA)