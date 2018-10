E’ scattato così il blitz dei poliziotti che hanno perquisito lo spacciatore, i luoghi vicini e la sua abitazione. Tra quelle trovate addosso all’uomo, quelle trovate in una nicchia del muro e quelle trovate in casa sua, sono state recuperate e sequestrate complessivamente undici stecche di hashish, per un peso di trenta grammi, ma anche otto stecche di sigarette di tabacchi lavorati esteri. Tra quelle trovate addosso all’uomo, quelle trovate in una nicchia del muro e quelle trovate in casa sua, sono state recuperate e sequestrate complessivamente undici stecche di hashish, per un peso di trenta grammi, ma anche otto stecche di sigarette di tabacchi lavorati esteri.

Il cinquantenne è stato, così, tratto in arresto ed ulteriori indagini sono in corso per verificare se il giro di spaccio sventato dalla polizia coinvolga altre persone. Le segnalazioni giunte sulla piattaforma YouPol, dalla sua nascita (febbraio 2018) ad oggi, risultano oltre 350, di cui la maggioranza per droga.

"Il contenuto delle segnalazioni che giungono in centrale operativa - spiegano dalla questura - viene immediatamente condiviso con gli uffici investigativi della questura per l’avvio delle relative indagini ed accertamenti, salvo i casi di pronto intervento delle Volanti che, grazie ad esse, hanno proceduto a diversi arresti e denunce.

A finire nel mirino è stata la zona di Brancaccio, dove poliziotti hanno individuato un cinquantenne che, per strada, incontrava i clienti a cui cedeva la droga.