non ne voleva proprio sapere di rispettare le prescrizioni che il giudice gli aveva imposto.

La prima volta, durante il mese di settembre: Marchese, autorizzato a recarsi nella zona di Carini per motivi di lavoro, era stato individuato nella zona del Politeama, a Palermo: stava facendo una passeggiata.

rrestato una prima volta per evasione, dopo la convalida il giudice lo ha rimesso ai domiciliari.

Anche in questa circostanza i militari della stazione Crispi, lo hanno nuovamente arrestato. E così, visto che non si è arreso, il Tribunale di Sorveglianza, dopo le varie segnalazioni dei carabinieri, ha disposto il trasferimento in carcere.

E nel giro di pochi giorni ha tentato di farla franca anche se si trovava ai domiciliari. Ad 84 anni, finisce ancora una volta in arresto Giovanni Marchese, che sta scontando una pena per truffa: