PALERMO - Le ex Province: il prelievo forzoso che lo Stato fa sulle entrate tributarie degli enti di area vasta: l'imposta provinciale per le trascrizione e l'imposta di bollo della auto. Senza questo prelievo gli enti sarebbero in molti casi in attivo, infatti, il contributo che i Liberi consorzi e le Città metropolitane sono chiamati a versare a Roma incide per il 42% sul sistema degli enti provinciali siciliani.