un disequilibrio che porta all'impossibilità di approvare i bilanci. Un esempio viene offerto da

ragioniere generale dell’ex provincia ennese. "Nel libero consorzio di Enna - denuncia - lo Stato chiede una riduzione della spesa corrente di dieci milioni rispetto alle uscite correnti del 2014 che ammontavano a 18 milioni. Questi soldi dovrebbero derivare dalla diminuzione delle competenze provinciali e il risparmio ottenuto dovrebbe, quindi, servire per versare allo Stato il contributo di finanza pubblica. Ma - continua - mentre nel resto d’Italia con la legge Delrio le Province hanno perso delle competenze, così non è accaduto in Sicilia dove le risorse per gli oneri di finanza pubblica si sono sommati alle spese già esistenti".

- conclude - agli enti di area vasta il contributo per attutire il prelievo forzoso non spetta mentre lo Stato continua a togliere risorse ai Liberi consorzi e alle Città metropolitane”.

Gli esiti potrebbero essere paradossali. Dopo anni di lotta con lo Stato, la Sicilia si adeguerà alla legge Delrio e i Liberi consorzi e le Città metropolitane avranno una elezione che non chiamerà in causa direttamente i cittadini. Ma a febbraio, mese in cui dovrebbero celebrarsi le elezioni, gli enti potrebbero già essere falliti qualora non riuscissero ad approvare i bilanci preventivi 2018. L'epilogo del lungo tira e molla fra Palermo e Roma sulla governance degli enti provinciali forse si concluderà, ma resterà aperto e tutto da scrivere il capitolo risorse.

Un 'salasso' che rappresenta il 42% delle uscite degli enti d’area vasta. Spese che hanno un valore assoluto di 651 milioni di euro.. Il Libero consorzio di Agrigento, ad esempio, ha entrate pari a 44 milioni e uscite totali pari a 48 milioni, di cui 19 sono di prelievo forzoso dello Stato senza il quale l’ex Provincia avrebbe il bilancio in attivo di 15 milioni. La Città metropolitana di Palermo, invece, ha spese totali per 136 milioni di euro ed entrate per 121 ma il prelievo forzoso in questo caso è di 61 milioni così, senza il contributo di finanza pubblica, l'ente provinciale avrebbe un avanzo di circa 46 milioni di euro. Situazione nera a Siracusa, dove la ex Provincia è andata in dissesto e ha visto l'arrivo dei commissari ministeriali: i debiti hanno raggiunto quota 160 milioni. A conti fatti, però, a fronte di una voce spese in bilancio pari a 86 milioni di euro e di entrate pari a 51, il contributo di finanza pubblica grava per 30 milioni. Senza il prelievo forzoso da parte di Roma il passivo annuo si ridurrebbe a cinque milioni, piuttosto che 35.e lascia gli enti senza le risorse per pagare le spese minime e obbligatorie come il personale, le borse di studio, la manutenzione delle scuole e delle strade. La Regione non ha le risorse per salvare gli enti e mentre tira fuori le tasche per dimostrare che sono vuote non smette di cercare una soluzione alla crisi. L’assessore regionale alle Autonomie localie il collega titolare dell’Economiatengono aperta su più fronti l’interlocuzione con i ministeri studiando una soluzione che arrivi prima della fine dell’anno e che forse è più vicina di quanto si creda. All'orizzonte l'ipotesi di una operazione finanziaria che consenta il salvataggio degli enti. "Negli incontri romani - afferma Armao - abbiamo ribadito le ragioni per cui abbiamo impugnato il bilancio dello Stato: il governo centrale ha applicato negli ultimi anni un prelievo senza precedenti nella storia togliendo agli enti di area vasta oltre 600 milioni di euro. Abbiamo chiesto al ministro Tria - prosegue - di eliminare il contributo di finanza pubblica per le ex province siciliane, nella prossima legge di Stabilità”.in Sicilia toglie solamente. “La situazione paradossale - evidenzia ancora Guarrera - è avvenuta dopo che lo Stato ha iniziato a dare un contributo agli enti di area vasta del resto d’Italia per neutralizzare i danni che il prelievo forzoso causava agli enti. Infatti, a seguito dell’accordo fra Stato e Regione Siciliana avvenuto con il passato governo regionale, Roma ha liquidato delle risorse alla Sicilia a patto che il finanziamento delle ex Province rimanesse di competenza regionale. Adessoa Sala d'Ercole, infatti, è in discussione il ddl che mette una pezza al pasticcio degli enti di area vasta e istituisce come nel resto d'Italia l'elezione di secondo livello.come evidenzia il ragioniere generale della Città metropolitana di Palermo: "La beffa - sottolinea - è che adesso che si sono resi conto dell'abbandono in cui hanno lasciato le Province e dei danni che la mancanza di risorse ha prodotto al territorio, stanno arrivando degli investimenti per le infrastrutture. Le Città metropolitane e i Liberi consorzi dovrebbero gestire queste risorse su scuole e strade ma - si chiede Bonomo - come possono farlo se non hanno i bilanci approvati?".