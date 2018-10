nella zona del Villaggio Santa Rosalia a Palermo. Un incendio è divampato in una delle stanze della struttura che fino ad alcuni fa era un albergo.Il fumo ha invaso le scale e i vati piani del palazzo, fatto evacuare immediatamente.In via Monfenera è quindi stato necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 che le hanno trasportate all'ospedale Civico. In corso le operazioni di spegnimento, bisognerà poi accertare cosa abbia innescato il rogo.