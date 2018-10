Ogni giorno, nel ricordo della "ragazza con la chemio nella borsetta", svolgono attività ludiche, ricreative e di doposcuola nei locali in cui, dopo la sua scomparsa, è nato il centro socio-educativo che si rivolge ai più piccoli."Adesso abbiamo bisogno di una mano - dice Alfredo Stabile - perché con il solo contributo di alcune famiglie non riusciremo ad andare avanti per molto tempo". E così, dal centro arriva un appello, rivolto a coloro che possono donare cancelleria, giochi, computer.Tra luce, teleofno e rimborsi vari non riusciamo ad arrivare a fine mese e i nostri bambini potrebbero non avere, un giorno, un posto in cui giocare e studiare".. "La scorsa settimana - prosegue Alfredo Stabile - grazie alla sorella di Eleonora abbiamo ricevuto, da parte di una di una signora, la donazione di zaini, portacolori, quaderni ed altro materiale, le siamo grati. Così come lo saremo nei confronti di chi ci vorrà aiutare nei prossimi giorni. Coloro che ci vorranno dare una mano possono contattare il numero 0917835759 - conclude - oppure il 3385482664".