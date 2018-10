del settore Verde del Comune sono intervenute per la rimozione di alberi e rami caduti (circa 180 in tutta la città) e per la messa in sicurezza delle alberature. Nessun danno rilevante è stato riscontrato ad immobili di proprietà comunale. Un intervento da parte di Amap si è invece reso necessario a Piana degli Albanesi, dove il forte vento ha danneggiato l'impianto di sollevamento e pompaggio dell'acqua del lago, costringendo ad interrompere l'emungimento. Al fine di non ridurre la portata idrica verso la città, Amap ha deciso un maggiore prelievo dal bacino dello Scansano. L'intervento di riparazione a Piana degli Albanesi si dovrebbe comunque concludere entro le prossime ore.