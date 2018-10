Il mercato immobiliare di Palermo conferma i segnali di ripresa e nel primo semestre del 2018 registra buoni numeri, in crescita rispetto all’anno scorso: un trend dovuto non solo a chi cerca una prima abitazione, ma anche ai professionisti che uniscono la casa privata allo studio o a chi punta sul mattone come forma d’investimento.Da gennaio a giugno di quest’anno, infatti, le quotazioni immobiliari sono diminuite dell’1,5%, il che probabilmente ha favorito l’aumento del 3,1% degli acquisti. In sei mesi Palermo ha fatto registrare 2.908 transazioni e chi cerca casa si concentra per lo più sui trilocali (45,3%) e sui bilocali (29%), ma anche i monolocali fanno gola; scende invece la percentuale di chi aspira a metrature più grandi. I prezzi sono poco sotto la media delle grandi città italiane, una tendenza che ovviamente varia a seconda dei quartieri.(quest’ultima tipologia è la preferita), andando verso via Marconi e in zona “Olivuzza” si punta di più sull’affitto agli studenti. Se si considera il “medio usato”, ossia case non nuove e di dimensioni né troppo grandi e né troppo piccole, si registra un valore stabile in zona Favorita e Fiera, così come alla Stazione centrale; cala dell’1,9% dalle parti di Brancaccio e dell’Università e di ben il 2,8% a Uditore. Intorno al Massimo gli immobili d’epoca, in buone condizioni, si possono comprare a 2.200 euro al metro quadrato, quota che scende spostandosi in via Agrigento e via Siracusa dove ci sono palazzi degli anni Cinquanta o Sessanta che arrivano a 1.600 euro al metro quadro.vuole spendere meno di 100 mila euro e punta su case più piccole (come in zona Marconi), mentre le famiglie fanno il contrario; i professionisti puntano su appartamenti fino a 180 metri quadrati, magari per unire lo studio alla prima abitazione. Al Politeama la domanda si concentra su bilocali, dai 50 ai 70 metri quadrati, per creare case vacanze, con un investimento totale da 150 mila euro; mentre per i bend and breakfast si va sui 180-200 metri quadrati e l’investimento sale fino a 260 mila euro.per abitazioni già ristrutturate; nella vicina via Roma, dove il traffico è più intenso, i prezzi si fermano a 2.400. A ridosso del Parco Uditore, grazie anche al tram verso Notarbartolo, le quotazioni vanno da 1.250 a 1.700 allontanandosi dal caos della circonvallazione. Spostandosi al vicino Borgo Vecchio si arriva a mille euro. In zona Porto molti comprano per fare case vacanze con prezzi a 1.200 euro al metro quadrato, ma da ristrutturare; in via Lincoln alta, via Milano e via Torino si va dai 700 euro per immobili da ristrutturare ai mille per quelli ristrutturati. Se ci si sposta in zona Notarbartolo e villa Sperlinga, si trovano acquirenti in cerca di case mediamente grandi che fungano da prima abitazione con budget fino a 300 mila euro; in zona Magnolie piacciono anche le ex case popolari riscattate e dotate di box e cantina; tra via Sciuti e via Libertà un appartamento ristrutturato va dai 1.800 ai 2 mila euro al metro quadrato, mentre in via Notarbartolo si oscilla tra 1.500 e 1.600 euro da ristrutturare e da 1.800 a 1.900 euro per immobili già ristrutturati; da 1.500 a 1.800 euro in viale Lazio.