Sono almeno undici i morti in due giorni di maltempo in Italia. Vittime di vento, mareggiate, piene dei fiumi. A Venezia l'acqua alta ha danneggiato la Basilica di San Marco: bagnati i mosaici del pavimento di fronte all'altare della Madonna Nicopeia, il Battistero e la Cappella Zen. Allerta per la piena dei fiumi. Disastro a Rapallo, deve decine di super-yacht sono stati schiantati dalla mareggiata sulla scogliera del lungomare. A Portofino, Pier Silvio Berlusconi, famiglia e personale di restano bloccati nel castello Bonomi-Bolchini per la strada provinciale crollata. Allo Stelvio in 180 isolati dalla neve.