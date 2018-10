La donna, affetta da una grave obesità, era già stata ricoverata nei mesi estivi per via del respiro affannato che la ossessionava. Negli ultimi giorni aveva accusato nuovamente qualche problema e aveva deciso si sottoporsi a nuovi controlli. Negli ultimi giorni aveva accusato nuovamente qualche problema e aveva deciso si sottoporsi a nuovi controlli.

Anche in questo caso gli accertamenti eseguiti non avrebbero evidenziato nulla di anomalo. Sarebbe dunque stata ricoverata in Endocrinologia per ulteriori controlli, ma oggi è accaduto il peggio. Sulla vicenda la Procura ha aperto un'inchiesta e probabilmente sarà disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso.

Nel frattempo, sui social network si susseguono i messaggi dei familiari della giovane donna, tra cui quello di un cugino: Sono dispiaciuto per la scomparsa di una brava ragazza. Fino ad adesso speravo fosse una bufala, un brutto scherzo. Ciao cugina, invece ci hai lasciato Dio ti abbia in Gloria e ti prenda sulle sue braccia è ti accompagna su in Paradiso perché adesso è lì il tuo posto tra gli Angeli dove tu ai sempre creduto".

I familiari di Francesca Mazzola, una donna palermitana di 42 anni hanno presentato una denuncia alla polizia, intervenuta stamattina nella struttura di via Trabucco per sequestrare la cartella clinica. Per i parenti, infatti, si tratterebbe di un caso di malasanità. La donna è morta poco dopo essersi alzata dal letto, e nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici, non c'è stato nulla da fare.- spiegano dalla direzione sanitaria dell'ospedale Cervello - è stato effettuato il ricovero programmato della paziente, che già ad agosto aveva accusato dei problemi. Sabato scorso sono stati effettuati gli esami dallo pneumologo, ma dovevano esserne effettuati altri per un sospetto broncospasmo. Erano già stati somministrati cortisone in vena, terapia antibiotica e ossigeno. Stamattina i nostri medici sono subito intervenuti, ma è stata trovata priva di sensi".