TRAPANI - E' stata formalizzata la costituzione del Circolo Trapani - Erice di Diventerà Bellissima, il movimento politico fondato dal presidente della Regione Nello Musumeci. A presiederlo è stato chiamato Vincenzo Maltese, che sarà coadiuvato da un consiglio direttivo composto da Agostino Panitteri (vicepresidente), Roberto Mollica (segretario), Monica Canino (consigliere) e Franco Cipponeri (consigliere).Il circolo "si propone di attenzionare tutte le tematiche che riguardano i servizi alla cittadinanza trapanese ed ericina, auspicando di riavvicinare ad una politica attenta e propositiva chi oggi sa solo lamentarsi, chi si astiene o esprime un voto esclusivamente di protesta". A breve saranno comunicati un indirizzo mail ed un recapito postale attraverso i quali i cittadini potranno contattare il circolo di #diventeràbellissima. "Esprimo viva soddisfazione per la costituzione del Circolo Trapani - 1​ Erice di Diventerà Bellissima - afferma il coordinatore provinciale Paolo Ruggieri - e preannuncio che prossimamente sarà data vita ad analoghi centri di aggregazione e di attività politica in vari Comuni di questa provincia, come già avvenuto a Mazara del Vallo".