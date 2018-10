Alta tensione nella maggioranza al Senato sul decreto sicurezza per il forte malumore dei 5Stelle. 'E' nato male, voglio votare contro', attacca la senatrice Nugnes che richiama la 'visione originaria' del MoVimento. 'Non lo voto', fa eco Mantero. Il via libera è a rischio, tanto che deve intervenire il premier Conte per un richiamo alla 'responsabilità' dei parlamentari M5s. Per stasera è convocata un'assemblea alla quale parteciperà anche Di Maio. 'Non ci fermiamo, polemica di pochi', dice il capogruppo Patuanelli. 'La maggioranza è compatta', taglia corto Salvini.