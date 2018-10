PALERMO - Avvenimenti previsti martedì 20 ottobre in Sicilia:1) CATANIA - Ingv, Piazza Roma ore 09:30 L'Ingv apre le sedi di nove località, tra cui Catania, nell'ambito di una iniziativa organizzata a due anni dal terremoto nel Centro Italia, per presentare le sue attività di ricerca ed i servizi dell'Ente e per parlare di terremoti e pericolosità. In programma seminari, esposizioni e visite guidate.2) PALERMO - Palazzo dei Normanni, Sala Pio La Torre (Sala Rossa) ore 10:00 Incontro dal titolo "Una nuova legge urbanistica per la Sicilia", promosso dal parlamentare regionale del PD Anthony Barbagallo. Partecipano tecnici, esperti ed amministratori locali. I lavori saranno coordinati dal presidente del gruppo PD Giuseppe Lupo.3) CATANIA - via Bonajuto ore 10:00 Consegna alla città di un murale realizzato dallo street artist Gomez e voluto dal Salvatore Bonajuto, proprietario dell'omonima cappella bizantina. Partecipano il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella.4) PALERMO - Hotel San Paolo Palace ore 10:30 XII Congresso regionale dello Spi Cgil, che presenta una ricerca dal titolo "La risorsa anziani e la Sicilia". Alle 17 nel teatro Santa Cecilia tavola rotonda dal titolo "I tanti Sud degli e-Migranti". Fino al 31 ottobre.5) PALERMO - Ristorante universitario Santi Romano, accesso dalla hall della residenza universitaria - edificio 1, viale Delle Scienze ore 11:00 Presentazione di un nuovo servizio di ristorazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (Ersu). Partecipano fra gli altri, il presidente della Regione Nello Musumeci, l'assessore regionale Roberto Lagalla e il Commissario dell'Ersu Giuseppe Amodei.6) PALERMO - Villa Niscemi, Sala delle Carrozze, Piazza dei Quartieri 2 ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione di "OpenSPACE, Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante", progetto che punta a contrastare la povertà educativa attraverso il miglioramento dell'accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità per pre-adolescenti e adolescenti. Interviene, tra gli altri Giovanna Marano.7) PALERMO - Museo Archeologico Salinas, Culture Concept Store, piazza Bara all'Olivella ore 11:00 Con il Patrocinio del Comune di Palermo, il Festival "Le Vie dei Tesori" ha iniziato il censimento formando una guida che verrà distribuita nell'ultimo weekend del festival. Il nuovo progetto de Le Vie dei Tesori sarà presentato da Laura Anello, e dal gruppo di otto giornalisti che ha dato vita alla guida.8) PALERMO - Facoltà di Ingegneria, Aula Magna, viale delle Scienze ore 15:00 Incontro dal titolo: "Le ultime frontiere del digitale. Le sfide della Cyber Security: risorse umane, problematiche tecniche e legislazione".9) PALERMO - Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e Tecnologia, via Michele Miraglia 20 ore 15:30 Conferenza stampa di presentazione del Progetto IAHCRC-CLOUD Platform, per la realizzazione di una piattaforma internazionale di raccolta e condivisone di dati al servizio della ricerca sull'Emiplegia Alternante dell'Infanzia.10) CATANIA - Teatro Verga ore 20:45 Prima nazionale di "Pensaci, Giacomino", di Luigi Pirandello. Tra gli interpreti Leo Gullotta. Una produzione Teatro Stabile di Catania - Compahgnia Enfi Teatr. Fino al'11 novembre.11) CATANIA - Teatro Metropolitan ore 21:30 In scena lo spettacolo 'Penso che un sogno così ...' con Giuseppe Fiorello e Vittorio Moroni. Regia di Giampiero Solari. Musica dal vivo di Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma. In replica il 31 ottobre.12) PALERMO - Palazzo Comitini, Sala Martorana Seminario, organizzato da AnciSicilia in collaborazione con Ifel, dal titolo "Squilibri finanziari. Analisi e monitoraggio della gestione in attesa del riordino degli istituti di risanamento finanziario (deficitarietà strutturale, pre-dissesto, dissesto)".(ANSA).