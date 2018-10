POZZALLO - E' stato ritrovato da un conoscente a Sampieri, frazione marinara di Scicli (Rg), Alessandro Fede, il 28enne pizzaiolo di Pozzallo scomparso venerdì scorso dopo un incidente in auto nel tratto Scicli-Sampieri. Il ragazzo in leggero stato confusionale ha probabilmente una frattura alla gamba e per questo, dopo essere stato ascoltato dai carabinieri di Pozzallo, è stato ricoverato nell'ospedale di Modica.(ANSA).