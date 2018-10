Una professoressa di storia di 55 anni è stata ferita a colpi di sedia, mentre stava facendo lezione nell'istituto secondario superiore Floriani di Vimercate, in provincia di Monza. Ha lesioni guaribili in cinque giorni. L'aggressione in classe è avvenuta all'improvviso. Qualcuno tra gli alunni ha spento le luci dell'aula e altri le hanno scagliato addosso alcune sedie. 'I responsabili saranno sospesi e avviati a un percorso di volontariato. Se non saranno identificati, valuteremo sanzioni per tutti'. Bussetti: 'Dura condanna della violenza'