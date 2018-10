PALERMO - Matteo Richetti sarà a Palermo giovedì 1 Novembre per una visita dal grande valore simbolico e per un primo incontro informale con comitati e simpatizzanti". Così Antonio Ferrante, componente dell'assemblea nazionale Pd e tra i promotori in Sicilia della mozione congressuale a sostegno di Richetti, anticipando l'arrivo nel capoluogo siciliano del candidato alla segreteria nazionale dem. "Nel corso della giornata visiteremo il giardino della memoria e, successivamente in giro per la città, incontreremo rappresentanti di tante comunità, artigiani e professionisti e, dalle 17.30, ci confronteremo con simpatizzanti ed elettori al 'Palermo Youth Center', splendido centro giovanile autofinanziato all'interno di villa Trabia - prosegue Ferrante -. Saranno tutti incontri aperti, senza cattedre o microfoni, veri momenti di ascolto e condivisione con i tanti che, in questi anni, non hanno avuto voce e che oggi, finalmente, hanno l'occasione di essere protagonisti in un Pd davvero loro e mai più ostaggio di correnti e fazioni. La presenza di Matteo sarà anche l'occasione per confrontarci sulle prossime scadenze congressuali siciliane — ha concluso Ferrante — alla luce dell'esito poco confortante dell'ultima direzione nonché dei movimenti successivi dai quali sembra prospettarsi l'ennesima guerra tra clan che di fatto eleggerebbe un liquidatore fallimentare e non, come da noi prospettato, un momento di rilancio vero che metta al centro la proposta politica e figure in grado di rappresentare un vero cambiamento. Auspichiamo che sia questo l'obiettivo comune, in caso contrario sapremo dare il nostro contribuito, #diversamente come sempre".