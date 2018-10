PALERMO - Ryanair riparte da Trapani Birgi. La compagnia aerea irlandese ha riattivato da domenica i voli per Bologna, Cagliari, Pisa e Bergamo. "Quattro rotte fondamentali per questo scalo e per la sua utenza - dice al Giornale di Sicilia Paolo Angius presidente di Airgest, la società di gestione - voli - che ricuciono lo strappo tra la nostra provincia e il centro Italia. Rotte fondamentali". Airgest ha dovuto riprogrammare molto la scorsa estate "quando abbiamo dovuto fare i conti con un calo del 60 per cento di arrivi - continua Angius - queste 4 nuove rotte appena ripartite, porteranno il 90 per cento di utenza in più sul Vincenzo Florio, una vera boccata d'ossigeno. Certo, non ci sono gli internazionali - conclude Angius - ma stiamo lavorando con altri vettori e a breve annunceremo anche questi. Bologna sarà giornaliero, Cagliari 2 volte a weekend, Pisa sempre tranne martedì e Bergamo 4 volte a weekend". Oggi si insedierà la commissione che gestirà le offerte relative al bando per l'incremento delle presenze turistiche al Vincenzo Florio: quella di Alitalia e Blue Air. La Regione ha stanziato per Trapani 11.235.000 euro, per 25 destinazioni (europee e nazionali). Le somme dovranno essere utilizzate per promuovere iniziative pubblicitarie e di promozione turistica in venticinque regioni italiane ed europee.(ANSA)