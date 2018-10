PALERMO - Per la VII edizione I-design, la manifestazione, curata da Daniela Brignone, inserita nei programmi di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 e Manifesta 12 Collateral, mercoledì 31 ottobre è in programma uno spettacolo d’eccezione. Grazie alla partnership speciale con Matera Capitale Europea della Cultura 2019, APT Basilicata e Fucina Madre, alle 21, nella Chiesa di San Mattia ai Crociferi(in via Torremuzza) andrà in scena “Serenata lucana – i suoni della memoria”.Un concerto che è un laboratorio, momento di esplorazione di suoni “antichi” e nuove sonorità. Strumenti appartenenti alla tradizione popolare saliranno sul palco, mischiandosi con i timbri della tradizione colta, in particolare quella degli strumenti ad arco. Una rivisitazione in chiave moderna della musica popolare lucana, un connubio tra contemporaneo e antiche radici corredato e arricchito dalla recitazione di brani poetici. Un racconto artistico sulla Basilicata, dunque, a tratti suggestivo e struggente. Quintetto d’archi Meridies; Michele Franza, oboe e ciaramella; Enzo Izzi, organetto;Gabriella Russo, arpa viggianese; Nicole Millo, voce recitante. Ingresso libero.