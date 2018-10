, la partecipata del comune che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo siciliano, i cui vertici stamattina sono stati ascoltati dalla commissione Bilancio dell’Ars insieme al vice presidente Gaetano Armao, al Ragioniere generale Giovanni Bologna e al dirigente generale dei Trasporti Fulvio Bellomo. Una seduta preparata da tempo, che ha visto l’amministratore Michele Cimino e il direttore Gianfranco Rossi bussare alle porte della Regione per battere cassa.e che, ad oggi, sono tutti a carico dell’Amat che però ha i conti perennemente in rosso. Una situazione resa ancora più critica dalla vicenda disallineamenti e che ha spinto la società ad accrescere il pressing per ottenere dalla Regione il contributo chilometrico anche per il ferrato, oltre che per il gommato.di chi ha a cuore le sorti del tram di Palermo – spiega Cimino al termine dell’audizione - Il tram ha determinato una notevole spesa di fondi comunitari e il suo mantenimento è una via obbligata”. Anche perché il capoluogo sta spendendo altri 200 milioni per la costruzione di altre tre linee, i cui costi non farebbero altro che aggravare una situazione già critica di per sé. “Il tram è stato realizzato anche grazie a fondi comunitari e, in caso di stop, bisognerebbe restituirli – continua Cimino – Siamo fiduciosi negli impegni presi dal governo e dal parlamento”.. “Guardiamo con favore tutte le aziende che fanno scelte ecosostenibili e garantiscono un servizio pubblico – commenta Armao – non possono che avere un riconoscimento adeguato. Mi confronterò con l’assessore Falcone, Amat ha bisogno di un sostegno così come Messina o chi opta per il filobus. Il nostro impegno è favorire il trasporto pubblico locale rispettoso dell’ambiente”.nelle more di un disegno di legge organico. Quel che è certo è che la norma comprenderebbe anche Messina. “Non è possibile fermare il tram di Palermo dopo che abbiamo speso 300 milioni di fondi comunitari – afferma Edy Tamajo di Sicilia Futura - Palermo merita il riconoscimento di città europea per gli investimenti che ha fatto e che farà sul trasporto pubblico. Su questo tema serve unione di intenti, non trascurando il fatto che la prima a battere cassa sarebbe l’Unione Europea che vorrebbe indietro i fondi assegnati qualora si registrasse un cambio di rotta rispetto alla scelta di realizzare le linee ferrate del tram”.– dice Giuseppe Milazzo, capogruppo di Forza Italia – Le linee in costruzione consentiranno di offrire una reale alternativa all’automobile, ma per farlo non possiamo mettere a rischio quelle esistenti. Il tram è in perdita, ma lo è ovunque perché non ci sono i tornelli al contrario della metropolitana, e per questo la Regione deve sostenere Palermo”.