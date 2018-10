Bellolampo potrebbe riaprire a breve i battenti. Il comune di Palermo sarebbe infatti pronto a firmare, entro stasera, l’ordinanza per continuare ad abbancare i rifiuti nella sesta vasca: all’appello mancherebbe solo un parere dell’Asp. Ma intanto la raccolta continua, nonostante inevitabili intoppi. “Il sistema di raccolta soffrirà, è inevitabile – ha detto questa mattina il numero uno della Rap Giuseppe Norata, durante una seduta del consiglio comunale - Ma aver avuto l’approvazione del progetto ci consente di abbancare i rifiuti: in una prima fase, attivabile con l’ordinanza che dovrebbe essere approvata fra oggi e domani, continueremo ad abbancare nella parte a monte dove non è richiesto il piede di ampliamento”. A conti fatti, realizzando questo “piede di ampliamento” la sesta vasca reggerà altri otto mesi; senza, la durata si dimezzerebbe. “Il 24 luglio ho partecipato alla conferenza di servizi sulla settima vasca e sono saltato sulla sedia quanto ho capito che avrebbero esautorato Rap dalla progettazione esecutiva: Rap ha professionalità interne capaci di progettare meglio di chiunque altro quel progetto e non mi sentivo di appaltare la progettazione all’esterno. Noi oggi stiamo portando avanti la progettazione e rispetteremo i tempi previsti”. pronto a firmare, entro stasera, l’ordinanza per continuare ad abbancare i rifiuti nella sesta vasca: all’appello mancherebbe solo un parere dell’Asp. Ma intanto la raccolta continua, nonostante inevitabili intoppi. “Il sistema di raccolta soffrirà, è inevitabile – ha detto questa mattina il numero uno della Rap Giuseppe Norata, durante una seduta del consiglio comunale - Ma aver avuto l’approvazione del progetto ci consente di abbancare i rifiuti: in una prima fase, attivabile con l’ordinanza che dovrebbe essere approvata fra oggi e domani, continueremo ad abbancare nella parte a monte dove non è richiesto il piede di ampliamento”. A conti fatti, realizzando questo “piede di ampliamento” la sesta vasca reggerà altri otto mesi; senza, la durata si dimezzerebbe. “Il 24 luglio ho partecipato alla conferenza di servizi sulla settima vasca e sono saltato sulla sedia quanto ho capito che avrebbero esautorato Rap dalla progettazione esecutiva: Rap ha professionalità interne capaci di progettare meglio di chiunque altro quel progetto e non mi sentivo di appaltare la progettazione all’esterno. Noi oggi stiamo portando avanti la progettazione e rispetteremo i tempi previsti”.

“Al mio insediamento mi sono ritrovato con una direttiva imperativa per lo stralcio di alcuni crediti – ha detto Norata a Sala delle Lapidi – Col Comune e i dirigenti di Rap abbiamo condiviso un percorso che ha recuperato somme in bilancio, raggiungendo il risultato richiesto. Operazione che ha ricevuto il via libera sia del collegio sindacale che della società di revisione”. Il bilancio 2016 è stato chiuso con quasi 20 mila euro di utile e il 2017 è praticamente pronto (manca solo la certificazione dei revisori), così come il nuovo piano industriale. “Mi preoccupava la perdita da un milione di euro al mese che ho trovato quando sono arrivato – ha continuato Norata – Abbiamo avviato dei correttivi e accertato che la perdita del 2018 non era strutturale e che si poteva recuperare negli esercizi successivi, con un cambio di rotta già nell’ultimo trimestre. Oggi consegniamo la terza trimestrale di Rap con un’inversione di tendenza, grazie anche al nuovo impianto di Bellolampo che ci consente di rilanciare la differenziata risparmiando un milione di euro l’anno e recuperando mezzi”. A novembre partiranno il terzo e il quinto step del porta a porta, con il centro storico e Settecannoli-Brancaccio: “Sarà una sfida importante – ha aggiunto il numero uno di Rap – per raggiungere il traguardo della differenziata che eviterà di portare i rifiuti all’estero. Un obiettivo reso fattibile anche dai nuovi 60 mezzi a metano, fondamentali per il porta a porta, e dai mezzi a nolo”.

Critica la situazione sullo spazzamento, con meno di 200 unità all’opera, ma l’azienda ha annunciato una nuova organizzazione nell’ambito del piano industriale che dovrebbe essere pronto entro novembre: “Faremo un accordo per utilizzare personale Reset in distacco, così da non ricorrere alle assunzioni”.

"I risultati positivi della nuova gestione della Rap sono ormai un dato di fatto: bilancio del 2016 approvato in positivo, stessa cosa per il 2017 e un trend nell'ultima trimestrale in netto miglioramento con ottime prospettive per questo e il prossimo anno. Sforzi che vanno accompagnati da un nuovo contratto di servizio e da interventi regionali non più procrastinabili, così come da un incremento della differenziata per il quale serve la collaborazione dei cittadini. L'applicazione della direttiva del sindaco sui disallineamenti consente all'azienda di programmare il proprio futuro con serenità e il nuovo piano industriale, ormai pronto, indicherà le linee guida per i prossimi anni. Il Comune dal canto suo dovrà però tutelare la Rap, i suoi dipendenti ma soprattutto i servizi ai cittadini: obiettivi imprescindibili di cui giunta e consiglio dovranno farsi carico". Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo.

“In qualità di capo dell’opposizione ho incontrato in questi giorni i vertici della Regione siciliana, e fino a stamane l’assessore al territorio ed ambiente Cordaro, e mi sono reso conto delle gravi inadempienze del sindaco di Palermo”. Così Fabrizio Ferrandelli, intervenendo sulla questione rifiuti. “Condivido quanto detto dal Presidente Musumeci, ovvero che qualcuno informi Orlando sulle sue competenze e responsabilità! Poiché tengo alla mia città – continua Ferrandelli - sollecito l’amministrazione a scongiurare l’emergenza rifiuti applicando l’articolo 191 del Decreto legislativo 152/2006. Mi pare scandaloso che davanti una raccolta differenziata al palo, crediti stralciati e difficoltà economiche aziendali evidenti, ci sia anche un’incapacità di programmazione. È inaccettabile che l’ampliamento della sesta vasca sia partito dal Comune il 6 giugno, e che soltanto poche ore fa, il 26 ottobre, sia arrivata la richiesta di valutazione d’incidenza ambientale al Cai, che doveva essere il presupposto per il progetto di ampliamento della vasca. Nonostante la tempistica fuori da ogni logica, il dipartimento della Regione, per venire incontro alla città, e anche grazie ai ripetuti solleciti della mia parte politica, ha valutato ugualmente la procedura che il prossimo 5 novembre andrà in Conferenza dei servizi. Nel frattempo – conclude Ferrandelli - a rischio c’è la salute di una città”.

"Dalle affermazioni del Presidente di Rap stamane in Consiglio comunale si evince, in modo inequivocabile, che la responsabilità dell'attuale crisi dei rifiuti è da attribuire ai ritardi e alle omissioni della Regione Siciliana – dicono i consiglieri di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno - Rap ha operato nel rispetto della legge e delle sue competenze: evidentemente qualcuno sta usando la saturazione di Bellolampo per ragioni politiche e per mettere in difficoltà la città di Palermo e la sua amministrazione. Siamo certi che l'attuale difficoltà potrà essere superata con l'ampliamento della potenzialità della discarica ma l'unico modo per evitare, in futuro, simili situazioni è l'investimento sulla raccolta differenziata. Col piano di sviluppo e il nuovo piano industriale Rap deve, nel più breve tempo possibile, invertire la tendenza nell'efficienza del servizio e nella diffusione della raccolta differenziata in tutto il territorio urbano".